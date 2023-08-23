Страх перед массовым голодом. КНДР решила полностью открыть границы для Китая и РФ после лет изоляции — СМИ 23 августа, 22:19 Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

В среду, 23 августа, стало известно, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын распорядился разрешить регулярные авиа перелеты в КНР и РФ. В то же время специалисты подозревают, что главная причина связана с угрозой массового голода.

Как пишет издание Bild, последние три года граждане Северной Кореи жили в полной изоляции из-за ограничений, введенных, как утверждалось, из-за пандемии коронавируса. Теперь Ким Чен Ын разрешил регулярные полеты в двух ближайших соседей — КНР и РФ.

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Часть наблюдателей считает, что изменением такого поведения Пхеньяна являются проблемы власти из-за последствий тропического шторма Ханун, который серьезно повредил инфраструктуру и затопил сельскохозяйственные угодья в КНДР. Издание предполагает, что существуют даже риски того, что Северную Корею «ждет массовый голод — как уже случалось в истории этой страны».

«Экономические причины, безусловно, играют роль в постепенном открытии экономики, которое может начаться сейчас. В частности, поставки продовольствия резко ухудшились во время коронавирусной изоляции», — говорит глава офиса Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Шпор.

По данным сайта NK News, который специализируется на Северной Корее, в пятницу, 25 августа, запланирован первый после пандемии рейс Владивосток — Пхеньян. Первый же регулярный рейс авиакомпании Air Koryo после долгого перерыва приземлился в Пекине 22 августа.

Ранее китайские и российские представители приехали с официальным визитом в Пхеньян, чтобы стать зрителями парада, приуроченного к 70-летию с момента окончания Корейской войны.

16 августа издание The Washington Post сообщило, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын в письме диктатору Владимиру Путину пообещал укреплять отношения с Россией, чтобы их страны могли продолжать «разбивать произвол и гегемонию империалистов».