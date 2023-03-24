КНДР заявила об испытании нового подводного ядерного оружия, способного вызывать «радиоактивное цунами» 24 марта, 10:36 КНДР провела новые испытания ядерного оружия (Фото:yna.co.kr)

Северная Корея заявила об испытании нового подводного ядерного оружия, которое способно вызывать «радиоактивное цунами» и скрыто атаковать противника.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на сообщение северокорейского центрального информагентства KCNA.

Подводный ударный ядерный беспилотник Хаиль достиг целевой точки в акватории залива Хонгвон, установленной в качестве имитации вражеского порта, а его испытательная боеголовка взорвалась под водой 23 марта.

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Беспилотник двигался «на подводной глубине от 80 до 150 метров в Восточном Корейском море в течение 59 часов и 12 минут».

В КНДР заявили, что беспилотники, предназначенные для «скрытного проникновения в оперативные воды и создания сверхмасштабного радиоактивного цунами» для уничтожения морских ударных групп и крупных портов ее противников, могут быть развернуты «на любом побережье и в любом порту или отбуксированы надводным кораблем для работы».

Отмечается, что Северная Корея начала разработку такого подземного ядерного оружия в 2012 году. За последние два года оно прошло около 50 испытаний.

12 марта Северная Корея выпустила из подлодки две крылатые ракеты, а три дня перед этим провела «штурмовые тренировки».

18 и 19 марта КНДР провела тактические учения с запуском баллистической ракеты, которые имитируют ядерный контрудар.



Отмечается, что эти «учения» Пхеньян провел как «явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США».

Сеул и Вашингтон начали свои 11-дневные учения Щит свободы, которые продолжатся параллельными полевыми учениями под названием Щит воина.

