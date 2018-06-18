КНДР и Южная Корея могут выступить единой командой на Азиатских играх-2018

На зимней Олимпиаде КНДР и Южная Корея прошли под единым флагом на церемонии открытия

Делегации Южной и Северной Кореи встретились 18 июня, чтобы обсудить возможность создания объединенной команды для выступления на летних Азиатских играх, которые пройдут в Индонезии с 18 августа по 2 сентября.

Участники переговоров не исключили совместного прохода сборных на церемонии открытия в Джакарте, сообщает DW.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане сборные КНДР и Южной Кореи прошли под единым флагом на церемонии открытия, а в женском хоккейном турнире участвовала объединенная команда двух стран.

Стоит также отметить, что 15 июня делегации из КНДР и Южной Кореи заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет.