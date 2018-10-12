КНДР и Южная Корея анонсировали встречу на высшем уровне

КНДР и Южная Корея проведут встречу на высшем уровне.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства, встреча состоится в приграничной деревне Пханмунджон в понедельник, 15 октября.
На переговорах стороны хотят согласовать реализацию решений, которые были приняты на последнем саммите между двумя странами 19 сентября. В частности, будут обсуждаться вопросы восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения и экономическое сотрудничество.
Во встрече примут участие международные эксперты.
Напомним, в сентябре во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны несколько договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".
Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.
Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.
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