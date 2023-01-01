КНДР планирует существенно увеличить арсенал ядерного оружия из-за «угроз со стороны Южной Кореи и США» 1 января, 07:04 Ким Чен Ын аплодирует (Фото:KCNA via REUTERS)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к «экспоненциальному увеличению» арсенала ядерного оружия своей страны в ответ на, как он утверждает, угрозы со стороны Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в воскресенье государственные СМИ Пхеньяна, передает CNN.



Согласно отчету Корейского центрального информационного агентства (KCNA), комментарии Кима прозвучали, когда Северная Корея дважды в течение выходных испытала то, что, как она утверждала, было большой ракетной системой залпового огня, способной нести ядерное оружие, которое могло бы охватить всю Южную Корею.

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Выступая в канун Нового года Ким Чен Ын сказал, что Южная Корея стала "несомненным врагом", а ее главный союзник, США, увеличил давление на Север к "максимуму", часто разворачивая свои военные средства на Корейском полуострове.

В ответ Ким Чен Ын заявил, что в следующем году Пхеньян должен массово производить тактическое ядерное оружие, одновременно разрабатывая новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая даст Северу «возможность быстрого контрудара».

Комментарии Кима сделаны в конце года, когда его режим испытал больше ракет, чем когда-либо в истории Северной Кореи, включая межконтинентальную баллистическую ракету, которая теоретически может поразить материковую часть США.

Северная Корея заявила, что субботние и воскресные испытания касались 600-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО). Большинство действующих во всем мире систем залпового огня имеют размеры около 300 мм.

600-мм MRL был впервые представлен три года назад, и производство было увеличено с конца октября 2022 для развертывания, сказал Ким в своей речи на пленарном заседании в субботу, сообщает KCNA. Позже он добавил, что дополнительно 30 РСЗО 600 мм будут переданы военным одновременно.