В КНДР заявили об «окончательности и необратимости» своего ядерного статуса 21 апреля, 12:16 КНДР постоянно испытывает ракеты (Фото:ЦТАК)

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».



Об этом сообщает Yonhap.

Она назвала заявления США и Большой семерки по поводу недопустимости испытания и использования ядерного оружия «вмешательством во внутренние дела».

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«G7 не имеет ни полномочий, ни квалификации, чтобы говорить то или иное об определении КНДР своего суверенитета и национального статуса», — заявила Чхве Сон Хуэй.



Она подчеркнула, что любая попытка «посягательства на суверенитет будет полностью сдерживаться решительным противодействием».



«Что должно измениться сейчас, то это не КНДР, а США, и США должны иметь в виду, что их безопасность может быть гарантирована только тогда, когда они полностью искоренят свою враждебную политику по КНДР», — заявила Чхве Сон Хуэй.

В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.