В КНДР заявили об «окончательности и необратимости» своего ядерного статуса
КНДР постоянно испытывает ракеты (Фото:ЦТАК)
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».
Об этом сообщает Yonhap.
Она назвала заявления США и Большой семерки по поводу недопустимости испытания и использования ядерного оружия «вмешательством во внутренние дела».
«G7 не имеет ни полномочий, ни квалификации, чтобы говорить то или иное об определении КНДР своего суверенитета и национального статуса», — заявила Чхве Сон Хуэй.
Она подчеркнула, что любая попытка «посягательства на суверенитет будет полностью сдерживаться решительным противодействием».
«Что должно измениться сейчас, то это не КНДР, а США, и США должны иметь в виду, что их безопасность может быть гарантирована только тогда, когда они полностью искоренят свою враждебную политику по КНДР», — заявила Чхве Сон Хуэй.
В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.