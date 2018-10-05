КНДР еще в августе остановила демонтаж главного ракетного полигона - СМИ

Власти КНДР еще в начале августа остановили демонтаж своего основного ракетного полигона, сообщает Yonhap со ссылкой на данные аналитического центра 38 North при университете Джона Хопкинса.

По данным экспертов, остановке демонтажа полигона свидетельствуют спутниковые снимки от 27 сентября.

Специалисты предполагают, что остановка ликвидации полигона может быть вызвана рядом причин, в частности, тем, что Пхеньян планирует организовать визит международных наблюдателей на место демонтажа.

Также аналитики допустили, что ракетный полигон могут уничтожить по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео, который запланирован на 7 октября.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

В июле эксперты сообщали, что КНДР начала демонтировать ключевые объекты на своем ракетном полигоне Сохэ.

В то же время, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации, которые были достигнуты во время саммита Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.