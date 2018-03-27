Клуб Хромая лошадь и дом престарелых. Крупнейшие пожары в России за последние 100 лет

25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово произошел один из четырех крупнейших пожаров в России за последние 100 лет. В результате пожара погибли 64 человека, по словам родственников погибших, среди жертв 41 ребенок. Основная версия причины возгорания - короткое замыкание на детской игровой площадке, расположенной на четвертом этаже здания.

НВ рассказывает о еще трех масштабных пожарах в России с десятками жертв.

В здании Самарского главного управления внутренних дел

10 февраля 1999 года в Самаре сгорело построенное в 1936 году здание Главного управления внутренних дел, которое было расположено по ул. Куйбышева, 42. В результате пожара погибли 57 человек, в основном это были сотрудники управления. Еще 200 человек удалось спасти из горящего здания, многие из них были в критическом состоянии.

Пожар быстро стал масштабным, так как в здании были деревянные перекрытия и межпотолочные пустоты, которые были заполнены сухим тополиным пухом. Кроме главной лестницы, были лестницы в торцах здания, но они были заперты. Эвакуацию сотрудников УВД усложняли и решетки на окнах нижних этажей. Из-за этого люди прыгали с верхних этажей здания и, в основном, разбивались насмерть. Пожар удалось потушить лишь через сутки.

Официальной причиной пожара называют то, что кто-то из сотрудников бросил окурок в пластиковую урну. Высказывались также версии о поджоге, так как во время пожара сгорели материалы уголовных дел, над которыми работали сотрудники ГУВД. Обвиняемых по делу о пожаре не было.

Мемориал на месте сгоревшего здания Самарского ГУВД / Фото: 63.мвд.рф

После пожара в здании рухнула крыша, перекрытия и часть стен. Остатки здания снесли, а на его месте установили мемориал в виде списка с именами погибших и вечного огня. На этом месте ежегодно проходят траурные мероприятия.

В доме престарелых в Краснодарском крае

20 марта 2007 года произошел масштабный пожар в доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского Края. В результате пожара погибли 63 человека, большинство - от отравления угарным газом. Еще 35 человек удалось спасти, но 27 из них пострадали и были госпитализированы.

Последствия пожара в доме престарелых в станице Камышеватская / Фото: yuga.ru

О пожаре сообщили на пульт оперативного дежурного города Ейска в 1 час 11 минут, так как в Камышеватской не было своей пожарной части. Чтобы доехать (расстояние составляло 50 км), пожарным понадобился час. Когда они прибыли, первый этаж здания был в огне. Еще около часа пожар тушили.

Позже выяснилось, что о пожаре сообщили лишь через 21 минуту после того, как сработала противопожарная сигнализация. В МЧС также отметили, что в доме престарелых дежурили лишь три санитарки и медсестра, которые не могли обеспечить эвакуацию, особенно учитывая, что 28 постояльцев дома престарелых не могли самостоятельно передвигаться.

Следствие установило, что причиной пожара стала непотушенная сигарета, но кто именно курил, выяснить не удалось. Ответственность за пожар возложили на директора и завхоза дома престарелых Галину Ковель и Юрия Бошко.

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц их осудили на 3,5 и 4 года лишения свободы соответственно. СМИ писали, что они отвечали за противопожарную безопасность, неоднократно получали предупреждения от МЧС, знали, что пожилые люди иногда курили в помещениях, а также не предусмотрели возможности экстренной эвакуации.

В клубе Хромая лошадь

5 декабря 2009 года произошел пожар в клубе Хромая лошадь в Перми, в результате которого погибли 156 человек. 111 из них погибли на месте в результате ожогов, отравления дымом и давки. В больницах умерло 45 пострадавших. Еще 78 пострадавшим от пожара удалось выжить, по данным следствия 64 из них получили тяжкий вред здоровью.

Пожар произошел во время празднования восьмилетия со дня открытия клуба. В его здании во время начала возгорания находилось около 300 человек, в том числе персонал (при этом клуб был рассчитан на 50 посадочных мест). Пожар начался в 5:08. По официальной версии, его причиной стало неосторожное применение пиротехники в помещении (так называемого холодного огня). Из-за небольшой высоты потолка и декора на нем из ивовых прутьев и холста искры, ударившие в потолок, привели к возгоранию. Пожар заметил ведущий шоу-программы и призвал посетителей покинуть помещение.

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Ведущий шоу-программы замечает пожар на 5 минуте 20 секунде видео, после чего люди начинают выходить из клуба, гаснет свет и начинается паника

Быстрому распространению огня и большому количеству жертв способствовал пенопласт, использованный для звукоизоляции вопреки строительным нормам, пластиковая отделка стен, которая выделала токсичный дым при горении, и скопившаяся на потолке пыль. Эвакуация из клуба осложнялась переполненностью помещения, обилием мебели и узким дверным проемом основного выхода, так как во время эвакуации была открыта только одна створка двери. Кроме того, во время пожара в помещении клуба погас свет, аварийное освещение отсутствовало, началась паника и давка.

Ближайшая пожарная часть находилась в 100 метрах и первые выбравшиеся из клуба пострадавшие сообщили о пожаре устно. Хотя пожарные быстро прибыли на место, тушение пожара отложили, чтобы эвакуировать людей.

Списки пострадавших во время пожара в клубе Хромая лошадь, которые попали в больницы / Фото: EPA

В день пожара в Пермь прибыли три российских федеральных министра - глава МЧС Сергей Шойгу, глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и глава МВД Рашид Нургалиев. Пожар вызвал широкий общественный резонанс, из-за него уволили ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

В конце 2013 года огласили приговоры виновным в пожаре:

Владелец клуба Анатолий Зак получил 9 лет 10 месяцев колонии общего режима.

Исполнительный директор клуба Светлана Ефремова - четыре года колонии общего режима.

Арт-директор Хромой лошади Олег Феткулов - шесть лет колонии общего режима.

Сергей и Игорь Дербеневы, отец и сын, работники ООО Пиротехническая компания Пироцвет - пять и четыре года и 10 месяцев колонии общего режима соответственно.

Инспектор госпожарнадзора по Пермскому краю Дмитрий Росляков приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении за халатность, сотрудница того же ведомства Наталья Прокопьева получила четыре года в колонии-поселении (им запрещено в течение трех лет занимать госдолжности).

Экс-главу Госпожнадзора Пермского края Владимира Мухутдинова суд освободил от тюремного заключения, назначив штраф.

Игоря Дребенева освободили от наказания на основании постановления Государственной Думы Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в конце июля 2015 года. Сергея Дребенева - в сентябре 2015 года.

Памятник погибшим в клубе Хромая Лошадь / Фото: Мастер Снов / ru.wikipedia.org

5 декабря 2011 года в сквере рядом с местом пожара установили памятник погибшим.

НВ