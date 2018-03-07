Ключевой советник Трампа по экономике подал в отставку

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Гэри Кон решил прекратить работу в Белом доме

Гэри Кон решил прекратить работу в Белом доме

Один из ключевых советников президента США Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку.

Об этом передает Reuters.

"Для меня было честью послужить моей стране и реализовать стимулирующую рост экономики политику, которая принесла выгоду американцам, в частности прохождение налоговой реформы", - заявил Кон.

Сообщается, что одной из причин могло стать решение Дональда Трампа увеличить пошлины на импорт стали и аллюминия в США.

В свою очередь, президент США заявил The New York Times, что Кон успел провести "историческую" реформу налоговой системы.

"Гэри был моим ведущим экономическим советником и он проделал великолепную работу, продвигая нашу повестку, помогая претворить в жизнь историческую налоговую реформу и позволяя американской экономике снова почувствовать себя свободной", - заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленности в США мертвы, и настало время для перемен.

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