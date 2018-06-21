Ключевой переговорщик с КНДР покинула Белый дом - СМИ

Андреа Холл сыграла ключевую роль в подготовке саммита между Трампом и Ким Чен Ыном

Главный эксперт-ядерщик Белого дома США, а также один из ключевых переговорщиков с КНДР Андреа Холл ушла в отставку , сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

По данным источников издания, отставка Холл произошла тогда, когда команда президента США Дональда Трампа подбирает людей для продолжения диалога с Северной Кореей по денуклеаризации.

Отмечается, что до прошлой недели она возглавляла специальную межведомственную комиссию, которая занималась контактами Вашингтона и Пхеньяна.

Андреа Холл сыграла ключевую роль в подготовке саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Холл на посту старшего директора Управления по контролю за оружием массового уничтожения в Совете национальной безопасности (NSC) США заменила Джули Бентц. Она имеет докторскую степень в области ядерной техники и уже трижды была членом совета, занимаясь вопросами ядерной политики.

Ранее сообщалось, что заместитель главы аппарата Белого дома Джо Хагин, который занимался подготовкой исторической встречи Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, ушел в отставку.