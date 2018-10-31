Ключевой кандидат в президенты Грузии пообещал вернуть Саакашвили право жить на родине

Экс-министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, один из двух победителей недавнего первого тура президентских выборов в Грузии, в случае своего избрания главой государства намерен способствовать возвращению в страну бывшего президента Михеила Саакашвили. Об этом он заявил в интервью Владимиру Федорину для журнала Новое Время.

Сейчас Саакашвили лишен грузинского гражданства. Кроме того, на родине он признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (по делу о помиловании четырех полицейских) и заочно приговорен к трем годам тюремного заключения.

В то же время Вашадзе, бывший соратник Саакашвили, назвал "делом чести" возможность легального пребывания экс-президента на родине – независимо от того, чем он намерен заниматься в будущем.

"Меня все время про это спрашивают, и я всем говорю: дело чести, чтобы третий президент Грузии жил у себя на родине. Дело чести, чтобы он на своей родине имел возможность заниматься тем, чем хочет", - подчеркнул Вашадзе.

По его словам, если у судебной или правоохранительной системы Грузии есть вопросы к Саакашвили, "они могут и должны эти вопросы задать, а он на них ответить - как любой гражданин Грузии". "А будет ли у него пропуск в политику или не будет, это решать грузинскому народу. Он слишком молодой для того, чтобы враги его списывали со счета. Они не знают, какой КПД у него не использован", - добавил Вашадзе.

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По его словам, вернуть Саакашвили - это не личная "прихоть, каприз или дружеское расположение к Мише, это запрос гражданина Грузии".

Вашадзе дал понять, что считает недопустимым тот факт, что Саакашвили "не может приехать к себе на родину, которую он из богом и людьми забытой географической единицы превратил в современное государство - и с таким запасом прочности, где шесть лет эти проходимцы [нынешняя власть Грузии] все грызут и выгрызть не могут ни институции, ни бюджет, ни все прочее".

В ответ на вопрос о том, помилует ли он Саакашвили в случае своего избрания президентом Грузии, Вашадзе сказал: "Конечно, помилование всех политзаключенных. И не только их. Когда я говорю о помиловании, большинство СМИ, а они тут в основном контролируются так называемым правительством, отсекают обычно вторую часть: помилование всех политзаключенных, всех женщин, у которых дети на воле, всех, кто совершил хозяйственные преступления до какого-то порога. Всегда можно найти разумный порог и понять, что человек, отсидевший четыре года, не должен сидеть от восьми до десяти лет. Обязательно".

28 октября 2018 года в Грузии прошел первый тур президентских выборов. Победителя гонки он не выявил: во второй тур прошли два бывших министра иностранных дел страны, набравшие почти равное количество голосов. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта, получила 38,66%, а Григол Вашадзе, кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве - 37,7%.

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Полная версия этого интервью будет опубликована в новом номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года.