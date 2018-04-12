Клиника, в которой находится Сергей Скрипаль, рассказала о вторжении российских журналистов

Представители клиники в британском Солсбери, в которой после отравления находится бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, обвинили российских журналистов телеканала РЕН ТВ в несанкционированном проникновении на территорию медицинского учреждения.

В больнице назвали действия журналистов возмутительными, сообщает DW.

В частности, администрация клиники раскритиковала журналистов за "обращение к персоналу больницы среди ночи без предупреждения и без предварительного разрешения". Любая попытка причинять беспокойство персоналу или пациентам абсолютно неприемлема, подчеркивают в медучреждении.

Сотрудники СМИ должны вести себя соответствующим образом при проведении репортажей из больниц, считают в Национальном союзе журналистов Великобритании. Союз журналистов России будет проинформирован об инциденте, сообщила британская сторона.

11 апреля ряд британских СМИ опубликовал видеокадры, на которых сотрудник российского телеканала ходит по коридорам больницы и заявляет об отсутствии охраны. Представители полиции графства Уилтшир попросили журналистов покинуть территорию клиники. Речь не идет о задержании сотрудников телеканала, утверждают в полиции.

В ходе съемки корреспонденту РЕН ТВ Виталию Ханину не удалось проникнуть ни в охраняемые помещения, ни в палаты. Однако видеосюжет может быть использован сторонами, заинтересованными в подрыве позиции Великобритании по делу Скрипаля.

Между тем, пресс-служба телеканала РЕН ТВ пояснила, что журналисты пытались выяснить, насколько серьезна ситуация "с якобы имевшим место отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.