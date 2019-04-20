Климатические протесты в Лондоне: полиция задержала 750 людей Сегодня, 22:15 0 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Simon Dawson Климатические протесты в Лондоне REUTERS/Simon Dawson

Во время климатических протестов в Лондоне правоохранительные органы задержали 750 активистов, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Протестующие требуют сократить выбросы углерода до нуля, а также объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение.

Правоохранители сказали, что задержанные пройдут официальный допрос и им предъявят обвинения в установленном порядке.



Протесты в Лондоне начались в понедельник, 15 апреля, их возглавила британская климатическая группа Extinction Rebellion.

