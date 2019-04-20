Климатические протесты в Лондоне: полиция задержала 750 людей
Во время климатических протестов в Лондоне правоохранительные органы задержали 750 активистов, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.
Протестующие требуют сократить выбросы углерода до нуля, а также объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение.
Правоохранители сказали, что задержанные пройдут официальный допрос и им предъявят обвинения в установленном порядке.
Протесты в Лондоне начались в понедельник, 15 апреля, их возглавила британская климатическая группа Extinction Rebellion.