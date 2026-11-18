Президент Мексики Клаудия Шейнбаум получила положительные отзывы и стала популярной в китайских социальных сетях, прилетев эконом-классом на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Шейнбаум прилетела из Мехико эконом-классом рейсом авиакомпании China Southern Airlines. Она прибыла в Китай в понедельник, 16 ноября.

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В публикации в китайской соцсети Weibo было видно, как Шейнбаум общается с пассажирами в самолете. Хэштег в Weibo, посвященный ее прибытию в Китай, по состоянию на среду набрал 10,2 млн просмотров.

По словам одного из пользователей этой соцсети, другие пассажиры рейса Мехико — Шэньчжэнь подтвердили, что Шейнбаум сидела на месте 33B — обычном месте эконом-класса в хвостовой части самолета.

Как отмечает агентство Bloomberg, мексиканский дипломат сообщил, что президент не выходила из самолета во время технической остановки в Тихуане, а общая продолжительность поездки составила около 21 часа.

Журналисты пишут, что Шейнбаум пользуется популярностью в Китае, даже несмотря на то, что она поддержала введение торговых пошлин на широкий спектр китайского импорта. Это решение вызвало резкую критику со стороны Пекина.

В среду, 18 ноября, Шейнбаум заявила, что у нее состоялась «очень хорошая встреча» с американским коллегой Дональдом Трампом, поскольку две страны продолжают переговоры, направленные на снижение торговой напряженности.

«Мы продолжаем добиваться прогресса в решении наших общих задач», — написала она на своей странице в соцсети X.

19 ноября на полях саммита АТЭС состоится трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия. Войну в Украине на встрече затрагивать не планируют.