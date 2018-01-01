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Кива и Бирюков заявили, что среди задержанных в Грузии был нардеп Семенченко

Сегодня, 00:45
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Бывший командир батальона Донбасс и народный депутат от Самопомощи Семен Семенченко

Фото: Семен Семенченко via Facebook

Глава Социалистической партии Илья Кива заявил, что среди украинцев, которых с оружием задержали 2 декабря в Грузии, был народный депутат Украины Семен Семенченко.

По словам Кивы, Семенченко использовал дипломатический паспорт и улетел из Грузии "в неизвестном направлении".

"Семенченко, которого задержали в Грузии, который избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины. Сейчас нардеп вылетел в неизвестном направлении", - заявил Кива.

Также информацию о том, что среди задержанных был Семенченко сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

Ранее сообщалось, что в столице Грузии были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии. В гостиничных номерах задержанных были найдены пистолеты Беретта и Макаров, автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Теги:   Илья Кива Юрий Бирюков Семен Семенченко

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