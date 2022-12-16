Китай сделал ставку на Путина. Какие угрозы это несет для безопасности Украины — объясняет эксперт 16 декабря, 20:30 Эксклюзив НВ Глава КНР Си Цзинпинь на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 19 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Athit Perawongmetha)

Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов, в интервью Радио НВ рассказал, как Пекин решил сделать упор на углубление сотрудничества с РФ на девятом месяце российского вторжения в Украину и какие угрозы это несет для нашего государства.

— Я прочитал оригинал статьи The Wall Street Journal, там заголовок следующий: Си Цзиньпин удвоил свою ставку на Путина. Означает ли это, что Россию поддерживать не надо, Китая недостаточно?

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— Та фраза, которую он сказал, — это была фраза, произнесенная еще в 2013 году, у Си Цзиньпина довольно долго формировалось такое отношение. И оно связано не только персонально с Путиным, но вообще с Российской Федерацией. И сейчас Китай рассматривает Россию как ту страну, которая движется по общему курсу с Китаем. И этот курс направлен на то, чтобы пересмотреть существующий мировой порядок и ослабить роль Соединенных Штатов, восстановить влиятельность Китая. Учитывая такой подход, следует трактовать политику, которую реализует Китай в отношении Запада, России и Украины в частности.

Если рассматривать эту статью, она просто реактуализировала те процессы, которые длительное время наблюдаются между Китаем и Россией, вернее, описание этих процессов, которые наблюдаются с начала российского вторжения в Украину. И здесь важно отметить, что по сути в статье излагается, как происходит углубление зависимости российской экономики от китайской экономики.

То есть если из России еще больше ресурсов будет поставляться в Китай, еще большее сотрудничество в секторах, связанных с производствами, интересными для Китая, также усилится, и это будет означать усиление торговой зависимости, на которую в дальнейшем будет накладываться финансовая зависимость.

Потому что стороны ведут активные переговоры с тем, чтобы увеличить объемы двусторонней торговли, расчеты за эту торговлю в национальных единицах. Поскольку российский рубль — очень сомнительная и нестабильная валюта сейчас, то, конечно, речь идет о китайском юане, его курс [хотя] регулируемый, а с другой стороны, вполне позволяет осуществлять торговлю и прогнозировать валютные риски в рамках этой торговли.

— Вы сказали, что такие отношения между Россией и Китаем формировались не один год. Но у нас были надежды, что война в Украине каким-то образом это изменит, то есть наши надежды были напрасными. Стало быть, Си Цзиньпин, Китай будет финансировать войну России против Украины? То есть эта огромная мощная экономика будет помогать России убивать украинцев?

— Да, здесь нужно внести некоторые разъяснения. Для нас причинно-следственные связи между тем, что Россия напала на Украину и теми страданиями, которые она причиняет нашим гражданам, очевидны. Но они не очевидны для китайцев, они мыслят по-другому и смотрят на ситуацию по-другому.