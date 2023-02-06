Сенаторов США собирают на тайный брифинг из-за ситуации с китайским шаром-разведчиком — Politico 6 февраля, 09:54 Китайский шар-шпион сбили над США по приказу Байдена (Фото:Randall Hill/Reuters)

Всех сенаторов США собирают на тайный брифинг из-за ситуации с китайским шаром-разведчиком, который был сбит американскими военными 3 февраля, пишет Politico со ссылкой на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

По его словам, брифинг пройдет 15 февраля. Шумер отметил, что еще не видел информации от Пентагона, но подчеркнул, что на брифингах обычно рассказывается о том, «как США относятся к Китаю» в отношении наблюдения и военных возможностей.

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Демократ также заявил, что Китай пытался направить воздушный шар-шпион, чтобы он покинул США «как можно скорее» после того, как информация о нем стала достоянием общественности.

Он также высоко оценил выбор администрации президента США Джо Байдена сбить шар над водой как наиболее безопасный вариант и «тот, который максимально увеличил наши разведывательные данные».

По мнению сенатора, теперь США могут проанализировать уцелевшее военное оборудование на шаре.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Впоследствии он был сбит.

Байден заявил, что приказал Пентагону сбить аппарат, когда это станет безопасно.



Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.