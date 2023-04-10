Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

10 апреля, 17:17
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Тайвань (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Тайвань (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Китай объявил об окончании военных учений у Тайваня. В течение трех дней китайские самолеты и корабли имитировали удары по стратегическим объектам острова и отрабатывали блокаду.

Об этом пишет Euronews.

Лишь в воскресенье десятки китайских самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и входили в зону работы ПВО Тайваня.

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«Не намерены обострять ситуацию, вооруженные силы Тайваня будут отстаивать наш суверенитет и будут обеспечивать нашу национальную безопасность сдержанным, рациональным и продуманным образом. Между тем, наши подразделения ПВО остаются в состоянии повышенной боевой готовности», — отметили в Минобороны Тайваня.

В Китае подчеркнули, что учения направлены на «укрепление мира», а также стали предупреждением для Тайваня. Там подчеркивают, что мир в регионе и независимость Тайваня несовместимы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Тайвань

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