Китай завершил военные учения вблизи Тайваня, но обещал проводить их регулярно

8 августа, 06:42
Китайский истребитель (Фото:EUTERS/Aly Song)

Китайский истребитель (Фото:EUTERS/Aly Song)

Китайская армия заявила, что завершила военные учения вблизи Тайваня, которые начались после визита на остров Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает The Guardian.

В эфире китайского телевидения заявили, что китайские военные теперь будут проводить такие учения регулярно и что «историческая задача воссоединения Китая» будет реализована.

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4 августа Пекин начал военные учения в Тайваньском проливе. Они проводятся в шести зонах вокруг Тайваня и продлятся до 7 августа. Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

Министерство обороны Тайваня 6 августа обвинило китайские самолеты и корабли в проведении учений по нападению на главный остров.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайбэя. Политик завершила визит 3 августа.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

https://www.youtube.com/watch?v=NoW2rG4cNM4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Китай Военные учения Тайвань

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