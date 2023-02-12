Готовятся сбить. Неизвестный объект обнаружили теперь в небе Китая — СМИ 12 февраля, 23:17 Флаг Китая (Фото:PPPS David / Pixabay)

В Китае в воскресенье, 12 февраля, обнаружили неопознанный летающий объект над водами возле города Жичжао в провинции Шаньдун, пишет китайское провластное издание Global Times в Twitter.

По данным СМИ, о фиксации объекта объявили местные морские власти. Его готовятся сбить.

Отметим, что пост Global Times был опубликован 12 февраля в 13:38 по киевскому времени.

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Город Жичжао в провинции Шаньдун является портовым городом на побережье Желтого моря.

4 февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством. Приказ об уничтожении аппарата дал президент США Джо Байден.

За аппаратом наблюдали несколько дней. Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар раньше, однако военное руководство посоветовало Байдену не отдавать приказ об сбитии, пока это не будет безопасно.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

На фоне этого госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.