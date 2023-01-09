Китай провел вторые за месяц военные учения возле Тайваня 9 января, 13:52 Тайвань и Китай (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В воскресенье, 8 января, китайские военнослужащие провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Reuters.

Командование армии Китая заявило, что его силы организовали «совместное патрулирование боевой готовности и реальные боевые учения» в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточившись на наземных ударах и морских атаках.

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Китай утверждает, что целью учений была проверка общих боевых возможностей и «решительное противодействие провокационным действиям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня».

Офис президента Тайваня заявил, что Китай выдвигает «безосновательные обвинения», и решительно осудил обучение.

За предыдущие 24 часа Минобороны Тайваня обнаружили 57 китайских самолетов и четыре военно-морских судна, действовавших вокруг острова, в том числе 28 самолетов, залетевших в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами.

26 декабря более 70 китайских истребителей и беспилотников вошли в опознавательную зонупротивовоздушной обороны Тайваня.

В КНР утверждают, что ее военные провели «учения по нанесению ударов» в ответ на некие «провокации».

По словам одного из высокопоставленных тайваньских чиновников, таким образом Пекин решил ответить на принятие США оборонного бюджета. В нем, в частности, предусмотрены средства на увеличение военной помощи Тайваню.