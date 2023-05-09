Китай будет сохранять нейтралитет в войне РФ против Украины 9 мая, 16:59 Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Во вторник, 9 мая, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами «украинского кризиса».

Об этом сообщает Sky news.

Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Анналины Бербок о том, что Китай может сыграть «решающую роль в прекращении войны» в Украине как постоянный член Совбеза ООН.

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По словам Цинь Гана, Китай не будет ни «наблюдать за огнем с другого берега», ни «подливать масла в огонь».



26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.