Си Цзиньпина переизбрали на третий президентский срок 10 марта, 05:19 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Aly Song)

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования.

Об этом сообщает The Guardian.



Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

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Си Цзиньпин впервые был избран председателем Китая в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй пятилетний срок.