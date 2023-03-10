Си Цзиньпина переизбрали на третий президентский срок

10 марта, 05:19
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Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Aly Song)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Aly Song)

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования.

Об этом сообщает The Guardian.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

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Си Цзиньпин впервые был избран председателем Китая в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй пятилетний срок.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай КНР Си Цзиньпин

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