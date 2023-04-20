Китай пытался купить космические технологии Нидерландов в обход санкций

20 апреля, 03:28
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Лидер Китая Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Китай пытался обойти экспортные ограничения и приобрести технологии в космическом секторе Нидерландов через подставные фирмы.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от Агентства военной разведки Нидерландов (MIVD).

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В 2022 году несколько попыток было сделано для приобретения военных технологий, которые выходят за рамки экспортных ограничений, при этом были обнаружены подставные компании, использовавшиеся для этой цели. Китай утверждает, что его космическая программа преследует мирные цели и выступает против гонки вооружений в космосе, но при этом заявляет, что она должна помочь защитить национальную безопасность страны.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Нидерланды Технологии Санкции Запада Западные санкции Экспорт в Китай Космические технологии

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