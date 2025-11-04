После торговой сделки с Трампом Китай предупредил США о своих «красных линиях» (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Китай призвал Соединенные Штаты не нарушать «красные линии» после достижения торгового перемирия между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, отметив вопросы, которые могут снова обострить отношения между двумя странами.

Об этом 4 ноября сообщает Bloomberg.

Посол Китая в США Се Фэн назвал четыре темы, которые Пекин считает особенно чувствительными: Тайвань, вопросы демократии и прав человека, политическое устройство Китая и его право на собственный путь развития. По словам дипломата, «самое важное — это взаимное уважение к ключевым интересам и главным беспокойствам друг друга».

Выступая онлайн на мероприятии Совета по американо-китайскому бизнесу, Се Фэн подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является реализация договоренностей, которых достигли Си Цзиньпинь и Трамп, чтобы «воплотить их в конкретных действиях и результатах, которые укрепят доверие между странами и стабильность мировой экономики».

Дипломат предупредил, что любые конфликты в сферах тарифов, промышленности или технологий «завершатся безрезультатно».

Bloomberg отмечает, что несмотря на перемирие, достигнутое между лидерами, оно остается уязвимым. Хотя вопрос Тайваня не обсуждался во время встречи, он по-прежнему остается центральным для Пекина. Китай считает остров своей территорией, которую должен вернуть под контроль, даже силой, если потребуется. Тайбэй категорически отвергает такие претензии.



Министр обороны США Пит Гегсет выразил обеспокоенность активностью китайских военно-морских сил возле Тайваня и в Южно-Китайском море. В то же время он сообщил, что стороны договорились создать прямые каналы связи между своими армиями, чтобы избежать инцидентов.

Разногласия между США и Китаем также продолжаются в вопросах прав человека в Гонконге, Синьцзяне и Тибете. Американские чиновники, в частности министр финансов Скотт Бессент, призвали Китай переориентировать экономику на внутреннее потребление, чтобы уменьшить напряжение, связанное с большим торговым дефицитом.

Китайский экономист и советник правительства Ли Давокуй назвал договоренность между Си Цзиньпином и Трампом «прорывом», поскольку, по его словам, Китай впервые рассматривают как «равноправного партнера» США. В интервью Bloomberg TV он выразил оптимизм, отметив, что конфликты в сферах торговли, финансов и технологий являются «мелкими проблемами», которые в конце концов будут решены.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября 2025 года в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США. CNN писало, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны затронули стратегически важные темы».

Позже президент Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%. Они также достигли ряда договоренностей.

К тому же, он сообщил, что торговые споры между Вашингтоном и Пекином «урегулированы».

Кроме того, по словам президента Трампа, в ходе переговоров удалось заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, которые являются стратегически важными для мировой экономики.