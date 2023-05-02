Ужесточение контроля при Си Цзиньпине. Китай все чаще запрещает людям покидать страну — Reuters 2 мая, 10:55 По данным СМИ, Китай все чаще запрещает людям покидать страну (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Китай все чаще запрещает людям покидать страну, в том числе иностранным руководителям, что является тревожным сигналом, поскольку власти заявляют, что страна открыта для бизнеса после трех лет жестких ограничений COVID-19, сообщает Reuters.

Согласно новому отчету правозащитной группы Safeguard Defenders, десятки китайцев и иностранцев попали в ловушку запретов на выезд. Также Reuters сообщило, что выявило всплеск судебных дел, связанных с такими запретами в последние годы.

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«С момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году Китай расширил правовой ландшафт для запретов на выезд и все чаще использует их, иногда вне правового обоснования», — говорится в докладе Safeguard Defenders.

По оценкам группы, «десяткам тысяч» китайцев запрещен выезд в любой момент времени.

Внимание к запретам на выезд происходит на фоне роста напряженности между Китаем и США из-за торговых споров и споров в сфере безопасности. Это контрастирует с заявлениями Китая о том, что он открывается для зарубежных инвестиций и путешествий, выходя из изоляции в связи с COVID-19.