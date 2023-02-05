Китай поставляет РФ технологии, помогающие России продолжать войну — WSJ

5 февраля, 04:56
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Флаг Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Флаг Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Несмотря на антироссийские санкции и экспортный контроль, Китай продолжает поставлять в РФ технологии, необходимые российским военным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Проанализировав данные российской таможни, журналисты сообщают, что китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, технологии для создания препятствий и детали для находящихся под санкциями реактивных истребителей российским государственным оборонным компаниям.

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"Это всего лишь горстка из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, которые имеют как коммерческое, так и военное применение, – которые Россия импортировала после прошлогоднего вторжения. Документы свидетельствуют, что большая часть поставок двойного назначения была из Китая", – пишет издание.

Россия в значительной степени зависит от импорта технологий двойного назначения, таких как, например, полупроводники. Поэтому санкции ограничили экспорт в Россию товаров двойного назначения, включают компьютерные чипы, инфракрасные камеры и радиолокационное оборудование.

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"Но таможенные и корпоративные документы показывают, что Россия по-прежнему может импортировать эти технологии через страны, которые не присоединились к санкциям. Многие экспортно-контролируемые товары по-прежнему идут через такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, чьи правительства обвиняются западными чиновниками в пренебрежении санкциями и контролем", - сообщает издание.

В то же время представители Китая опровергли информацию издания.

"Утверждение о том, что Китай оказывает помощь России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а чисто спекулятивные и намеренно раздутые", - заявил WSJ представитель Китая в посольстве в Вашингтоне.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что турецкие компании продают вопреки санкциям России электронику, запчасти и другие товары американского производства, которые в частности необходимы армии РФ.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Китай Санкции против России Война в Украине Война России против Украины

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