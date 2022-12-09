Карантинная революция. Почему Пекин наконец-то пошел на смягчение политики нулевого ковида и что думают об этом китайцы 9 декабря, 16:29 Эксклюзив НВ Движение на улицах Шанхая, который вместе с другими крупными городами Китая постепенно снимает строгие карантинные ограничения, оживилось (Фото:CFOTO / Sipa USA)

После почти трех лет жестких ограничений, которые привели к протестам, правительство Китая смягчает свою политику нулевой толерантности к COVID-19. НВ узнал, как воспринимают действия властей простые китайцы и чего ожидают от них экономисты.

Более 60 дней жители трехмиллионного городского округа Хух-Хото на севере Китая жили в условиях жесткого локдауна: ежедневно проходили организованное государством тестирование на COVID-19 и неделями не покидали дома, если в их квартале обнаруживали хотя бы одного больного. Вечером 4 декабря горожанам сообщили: на следующее утро тестирования не будет.

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«Я знал, что этот день наступит, но не ожидал, что это будет так быстро и неожиданно», - признается Ченгуан Су, 32-летний предприниматель из Хух-Хото.

Утром 5 декабря он искренне удивился, когда у ворот на выходе из своего жилого квартала не увидел ни одного проверяющего. Обычно те просматривали паспорт здоровья — специальное приложение на смартфоне, фиксирующее состояние владельца, у каждого, кто покидал квартал. Теперь же проход был свободен. В тот же день Су впервые за долгое время позавтракал в McDonald's.

«Еще прошлым вечером у нас был тотальный локдаун, а уже сегодня утром мы можем свободно идти, куда захотим», — удивляется он.

В первые дни декабря в Пекине, а затем и в других городах Китая — Хух-Хото, Шанхае, Тяньцзине, Шэньчжэне, Чэнду и других — власти начали ослаблять карантинные ограничения, известные как политика нулевого ковида. Три основных составляющих этой политики, которая действует в Китае почти три года с самого начала пандемии, — массовое тестирование, изоляция больных в специально отведенных учреждениях и масштабные локдауны.

В течение первых двух лет строгие меры по контролю за распространением вируса позволяли большинству граждан страны сохранять привычные свободы. А экономика страны, хотя и замедлилась в 2020 году до самого низкого почти за полвека показателя роста в 2,2%, уже за год превысила ожидания, расширившись на 8,1%. Но, когда на смену штамму Дельта пришел более заразный Омикрон, многомиллионные города сковали продолжительные локдауны, а рост ВВП снова затормозил. И тогда терпеливые и толерантные к власти китайцы не выдержали: в стране начались массовые протесты — самые большие с начала президентства Си Цзиньпина, которое началось в 2012 году.