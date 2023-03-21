Китай пока не подтвердил разговор Зеленского с Си Цзиньпином 21 марта, 21:01 Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский / Instagram)

Во вторник, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа по поводу разговора с китайским лидером Си Цзиньпином.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном телефонном разговоре с Си Цзиньпином, Зеленский сказал, что пока нет ответа от Китая, сообщает Интерфакс-Украина.

«Никакой конкретики, подтверждения пока нет», — сообщил президент Украины.

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20 марта Си Цзиньпин начал свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. Он стал первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест — они разговаривали 4,5 часа. Теперь диктатора могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав (Китай этого не сделал).

FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.