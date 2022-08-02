Китай планирует запуск боевых ракет во время учений возле Тайваня — СМИ

2 августа, 20:05
Флаги Китая и Тайваня (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Флаги Китая и Тайваня (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня во вторник, 2 августа, сообщает Global Times.

По информации издания, Восточное командование армии Китая проведет ряд военных операций возле Тайваня в рамках учений. В тренировках военных будет задействована авиация и флот.

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При этом Global Times отмечает, что в Тайваньском проливе запланированы артиллерийские стрельбы и испытательные стрельбы ракетами в морских районах к востоку от Тайваня.

Самолет cпикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Это первый визит представителя США такого уровня на остров за 25 лет. За полетом онлайн следили несколько сотен тысяч пользователей.

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27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

https://www.youtube.com/watch?v=CR885JbQjBo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Китай Военные учения Военная агрессия Тайвань Нэнси Пелоси

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