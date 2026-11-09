Расследование в отношении главы Nvidia: Китай отверг обвинения в шпионаже

Китай отверг обвинения в шпионаже за генеральным директором технологической компании NVIDIA Дженсеном Хуангом. Официальный Пекин назвал эти обвинения «безосновательными».

Об этом написала The Guardian в понедельник, 9 ноября.

«Мы уже отвечали на этот вопрос ранее. Утверждение о так называемом китайском шпионе является абсолютно безосновательной клеветой», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь на брифинге после того, как совет директоров NVIDIA объявил о начале расследования на фоне сообщений СМИ о «деятельности иностранной разведки».

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В официальном заявлении совета директоров американской компании Nvidia от 8 ноября говорилось о начале независимого расследования. Заявление было обнародовано после появления информации о том, что целью операции иностранной разведки мог стать генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Сам Хуанг в служебной записке сотрудникам Nvidia признал, что изменял жене, и извинился за это. По данным СМИ, у него были романтические отношения с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

Как ранее писала The New York Times, представители американской разведки пришли к выводу, что Элис Хуанг могла передавать информацию в Пекин, а романтические отношения, вероятно, использовались для получения конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США.