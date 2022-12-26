Китай отменит обязательный коронавирусный карантин для приезжих 26 декабря, 19:21 Пандемия COVID-19 в Китае (Фото:REUTERS/Toby Melville)

С 8 января Китай перестанет отправлять на обязательный карантин туристов, которые приезжают в страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Также в Китае снизят уровень ограничений из-за COVID-19 из самой высокой категории A до менее строгой категории B. В Нацкомиссии здравоохранения считают, что болезнь стала менее патогенной и постепенно превратится в обычную респираторную инфекцию.

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Сейчас путешественники, которые въезжают в Китай, должны провести пять дней обязательного карантина в контролируемом правительством заведении и еще три дня изоляции дома. Эту норму, а также ограничения количества пассажиров на международных рейсах отменят 8 января.

Однако людям, въезжающим в Китай, все равно придется сдавать ПЦР-тест за 48 часов до вылета.

В Китае продолжается пандемия коронавируса. Bloomberg сообщает, что только за один день 20 декабря COVID-19 заразились 37 миллионов человек.

При этом независимые аналитики на днях оценивали примерное количество заболевших лишь в миллион человек ежедневно. Суточная смертность, по их данным, находится на уровне пяти тысяч человек.

Официально власти Китая подтвердили лишь три тысячи случаев с начала декабря.

20 декабря Эрик Фейгл-Динь, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения, предупредил о небывалом скачке заболеваемости COVID-19 в материковом Китае.

16 декабря Пекин отказался от отслеживания вероятных заражений COVID-19. Это говорит о послаблении коронавирусной политики Китая и может быть вызвано общественным недовольством.