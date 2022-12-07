Отходят от политики «нулевого ковида». Китай объявил об отмене самых жестких COVID-ограничений после многодневных протестов 7 декабря, 11:31 Китай меняет политику борьбы с COVID-19 на национальном уровне (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Власти Китая меняют политику борьбы с COVID-19 на национальном уровне, объявив об отмене самых жестких ограничений. Это является явным признаком того, что страна отходит от политики «нулевого ковида».

В документе, который распространила государственная вещательная компания CCTV, представлены новые принципы борьбы с распространением инфекции, пишет CNN.

Отмечается, что это первое официальное изменение политики в отношении COVID-19 на национальном уровне в течение последних трех лет. До этого власти Китая настаивали на том, что жесткие ограничения являются единственным эффективным способом борьбы с вирусом.

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Среди самых значительных изменений — смягчение условий карантина и отмена обязательного посещения общественных мест с «зеленым» паспортом здоровья.

Согласно обнародованным рекомендациям, люди смогут посещать большинство мест, включая общественный транспорт, без предъявления отрицательного результата теста или паспорта здоровья — специального приложения на телефонах для отслеживания состояния здоровья.

По этому пункту будут действовать только некоторые исключения, включая посещение домов престарелых, медучреждений и школ. Предприятия теперь могут самостоятельно определять политику профилактики и контроля.

Бессимптомным пациентам с COVID-19 или пациентам с легкими симптомами будет разрешено находиться на карантине дома, а не проводить его в изолированных полевых госпиталях. Это же касается и близких, которые контактировали с инфицированным.

Вносятся изменения и в принцип действий полного локдауна, когда целые районы закрывали на карантин. Теперь это разрешено только в «зонах повышенного риска», но даже в этом случае ограничения должны быть оперативно сняты, если в течение пяти дней подряд не будет выявлено новых случаев заболевания. Местной власти и службам также запрещено блокировать пожарные лестницы, входы в квартиры или дома, чтобы жители могли эвакуироваться и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Новые правила также упрощают внутренние поездки по Китаю. Теперь путешествующим между регионами больше не нужно предоставлять отрицательный результат теста, свой медицинский код или же сдавать тесты на коронавирус по прибытии.

Школы, в которых не зафиксированы вспышки коронавируса, смогут возобновить свою обычную учебную деятельность. Смогут также работать столовые, библиотеки и спортивные площадки. Школы со случаями инфицирования могут продолжать работать, если обозначат определенные «зоны риска» с мерами контроля.

Китайские власти отменили и ограничения, которые касались покупок лекарств от простуды и повышенной температуры. С начала пандемии коронавируса для их приобретения в аптеках требовался рецепт и отрицательный текст на коронавируса.

Почти три года в Китае действовали бескомпромиссные коронавирусные ограничения, а власти придерживались политики «нулевого ковида» — фактически постоянного локдауна. В конце ноября это спровоцировало массовые протесты по всей стране. Люди требовали смягчения ограничений, а также свободы слова и отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

Последней каплей, которая спровоцировала масштабные протесты, стал пожар в одной из многоэтажек Урумчи — столицы Синьцзян- Уйгурского автономного района. Он забрал жизни десятков человек. Людей не удалось спасти именно из-за карантинных правил: пожарные не смогли добраться до пострадавших, а сами они не покинули здание из-за ограничений на передвижение.

На следующий день местные жители отправились к правительственному зданию и скандировали о прекращении изоляции. Местные власти заявили, что будут поэтапно снимать ограничения, но не обозначили четкие временные рамки, игнорируя протесты.