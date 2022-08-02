Китай никогда не будет применять ядерное оружие первым — МИД 2 августа, 23:11 Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

В МИД Китая заверили, что их страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первой.

Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружением МИД КНР Фу Цун.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал китайский чиновник в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Также он добавил, что США «должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира».

Ранее издание Global Times сообщало, что вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.



31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было.



Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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