Китай никогда не будет применять ядерное оружие первым — МИД

2 августа, 23:11
Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

Флаг Китая (Фото:johnnycui / pixabay)

В МИД Китая заверили, что их страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первой.

Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружением МИД КНР Фу Цун.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал китайский чиновник в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Также он добавил, что США «должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира».

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Житель Пекина читает свежий номер Global Times, передовица которого посвящена вероятному визиту Пелоси на Тайвань (Фото:REUTERS/Thomas Peter) Искра, способная разжечь военный конфликт. Почему Китай так не хочет видеть Нэнси Пелоси на Тайване и как может ответить на ее визит

Ранее издание Global Times сообщало, что вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

https://www.youtube.com/watch?v=CR885JbQjBo

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Китай Ядерное оружие МИД Китая

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