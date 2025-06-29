Китайский государственный вещатель опубликовал анимацию о бомбе, которая может отключить электричество на целевой площади

В Китае государственный вещатель CCTV 26 июня опубликовал анимационное видео с, предположительно, графитовой бомбой, которая способна полностью отключить электричество на целевой площади минимум в 10 тысяч квадратных метров, сообщает South China Morning Post .

Издание отмечает, что видео появилось в канале соцсетей, которым руководит CCTV. На видео можно увидеть, как оружие запускают из наземного транспортного средства, а затем выбрасывают 90 цилиндрических суббоеприпасов.

Суббоеприпасы после этого разлетаются в воздухе и детонируют, разбрасывая тонкие, химически обработанные углеродные нити, предназначенные для короткого замыкания высоковольтной энергетической инфраструктуры.

По данным канала, оружие имеет целью нарушить работу систем командования и управления противника, вызывая масштабные отключения электроэнергии на площади не менее 10 тысяч квадратных метров. CCTV ссылался на отчет государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), подрядчика, связанного с Министерством национальной обороны.

Телеведущая не предоставила никаких подробностей относительно обозначения оружия или его статуса. Она назвала оружие «загадочным типом ракеты отечественного производства» и на данный момент остается непонятным, на какой стадии развития оно находится и было ли оно развернуто китайскими военными.

CCTV прямо не идентифицировало оружие как графитовую бомбу, но его характеристики очень похожи на известные графитовые боеприпасы, отмечает South China Morning Post.

Согласно видео, оружие имеет дальность стрельбы 290 км и боеголовку весом 490 кг, что делает ее пригодной для атак на военные подстанции и другую электрическую инфраструктуру.

Графитовые бомбы являются нелетальным оружием, предназначенным для вывода из строя электросетей. Такая бомба состоит из металлического контейнера, заполненного катушками графитового волокна, и взрывного устройства.

В октябре 2017 года о планах создания таких бомб заявляла Южная Корея, такие бомбы есть также на вооружении США.

Графитовые бомбы применяли во время войны в Ираке, где они вывели из строя около 85 процентов электроснабжения по всей стране. НАТО также применило их против целей в Сербии в мае 1999 года, повредив около 70 процентов электроснабжения страны.

