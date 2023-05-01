На китайской военной базе в пустыне заметили новый дирижабль — спутниковые снимки 1 мая, 19:21 Дирижабль на китайской военной базе в пустыне, ноябрь 2022 года (Фото:CNN via BlackSky)

На спутниковых снимках в пустыне на северо-западе Китая заметили большой военный дирижабль. Об этом сообщает телеканал CNN в понедельник, 1 мая.

Снимки сделаны американской компанией BlackSky в ноябре 2022 года — за три месяца до инцидента с китайским шаром-шпионом в небе над США. На них запечатлен дирижабль длиной около 30 метров на взлетно-посадочной полосе военного комплекса в пустыне. Эксперты в аэрокосмической отрасли также узнали на снимках большой ангар для дирижаблей. По мнению экспертов, снимки могут указывать на «значительный прогресс» в китайской программе создания дирижаблей и разработку более маневренного и универсального аппарата.



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CNN пишет, что, когда китайская армия в 2013 году построила ангар длиной в 275 метров, вокруг него в течение многих лет не наблюдалось никакой активности.

По мнению исполнительного директора Оклахомского аэрокосмического института Джейми Джейкобса, маловероятно, что ангар строили именно для дирижабля на спутниковом снимке. Он считает, что ангар рассчитан на гораздо больший летательный аппарат, а дирижабль со снимка может быть испытательным или дополнительным проектом.

Судя по спутниковым снимкам, на объекте продолжается строительство, а площадь ангарного комплекса увеличивается. Журналисты обратились в Минобороны Китая, но пока не получили ответа.

Аналитик Эли Хейс, который много лет изучал китайскую программу строительства дирижаблей, сказал CNN, что предыдущие аппараты были созданы исследовательскими институтами и университетами. По его словам, появление дирижабля на китайском военном объекте может означать переход в технологиях их производства.

После того, как в начале февраля США сбили китайский «шпионский» воздушный шар, CNN сообщал, что он был частью масштабной программы наблюдения, которую ведут военные КНР. Тогда собеседники телеканала предполагали, что у Китая есть несколько вариаций аэростатов для таких разведывательных операций.

CNN отмечает, что спутниковые снимки — подтверждение того, что армия КНР использует как воздушные шары, так и дирижабли и аэростаты. В Китае называли февральский «шпионский шар» гражданским аппаратом для метеорологических исследований, который случайно попал на территорию США.