Китай впервые за почти 60 лет изменил свою позицию по отношению по Курильским островам — СМИ 3 апреля, 23:03 Курильские острова (Фото:Anatoly Gruzevich/Wikipedia)

Китай впервые с 1964 года занял нейтралитет в вопросе о принадлежности южной части Курильских островов, которые Япония считает своей территорией, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, глава КНР Си Цзиньпин не поддержал претензии Японии на Курильские острова во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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В ходе встреч с Путиным в Москве Си сказал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по территориальному спору. Таким образом, отметил источник, Китай, перейдя к нейтралитету в вопросе принадлежности Курильских островов.

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В 1964 году лидер КНР Мао Цзэдун объявил, что Китай поддерживает территориальные претензии Японии и считает, что Россия должна вернуть Курилы. Китайское правительство придерживалось этой позиции, хотя в последние годы публично об этом не объявляли. На картах в Китае спорные острова обозначены как «оккупированные Россией», отмечает Kyodo.

Двусторонние переговоры между Японией и РФ по островам, известным как Северные территории в Японии и Южные Курилы в России, были приостановлены после того, как Токио ввел санкции против Москвы после ее вторжения в Украину.