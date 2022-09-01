В Тайване заявили, что Китай использует военные учения для имитации атак на корабли США — Reuters 1 сентября, 21:50 Китай и Тайвань (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Китай продолжает укреплять свою боевую готовность и использует учения у берегов Тайваня для имитации атак на корабли США.

Об этом Министерство обороны Тайваня сообщило в отчете для парламента, с которым ознакомились журналисты Reuters.

Минобороны островного государства регулярно отчитывается о кораблях и воздушных судах Китая, которые фиксируют у линии разграничения. Так, например, по состоянию на 17:00 (12:00 по Киеву) 1 сентября там зафиксировали 8 судов и 53 китайских самолета.

Видео дня

В отчете, который видели в Reuters, говорится, что Китай продолжает укреплять свою боевую готовность. Основное внимание китайских сил уделялось первой цепи островов, простирающейся от Японии через Тайвань, Филиппины и далее до Калимантана, охватывая прибрежные моря Китая.

В докладе говорится, что Китай «использует боевые учения для проведения имитационных атак на корабли США, входящие в первую цепь островов», и стремится получить стратегический контроль над этой цепью островов до 2035 года.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров. Это стало первым визитом американского представителя столь высокого уровня на Тайвань с 1997 года.

Ее визит сопровождался резкой критикой Пекина. 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем». После ее визита Китай повел военные учения военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.