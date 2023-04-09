Военные учения. Китай имитировал точные удары по ключевым целям на территории Тайваня 9 апреля, 14:45 Пилот, управляющий самолетом ВВС Китая, во время патрулирования и боевых учений вокруг Тайваня 8 апреля (Фото:Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS)

Вооруженные силы Китая смоделировали точные удары по ключевым целям Тайваня во время второго дня учений вокруг острова. Министерство обороны Тайваня заявило, что по состоянию на полдень воскресенья, 9 апреля, они заметили 58 китайских самолетов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что китайское государственное телевидение сообщило, что продолжаются патрулирование и обучение боевой готовности вокруг Тайваня.

Видео дня

«Под объединенным командованием командного центра объединенных действий несколько подразделений совершили имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и окружающим морским акваториям и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова», — говорится в сообщении.

Reuters, ссылаясь на собственные источники, уточняет, что Китай проводил симуляцию воздушных и морских атак на «иностранные военные цели» в водах у юго-западного побережья Тайваня.

«Тайвань — не единственная их цель. Это очень провокационно», — заявил источник издания.

Министерство обороны Тайваня уточнило, что по состоянию на воскресенье, 9 апреля, они заметили 58 китайских самолетов, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H6, а также девять кораблей вокруг Тайваня.

Китай, считающий демократически управляемый Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова в субботу, 8 апреля, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Ин Вэнь вернулся с короткого визита в США.



Чжао Сяочжуо из Академии военных наук Китая рассказал китайской государственной газете Global Times, что это был первый случай, когда Китай открыто заявил о моделировании атак на цели на Тайване.

Чжао отмечает, что ключевые цели будут включать такую инфраструктуру, как взлетно-посадочные полосы, военные материально-технические объекты и мобильные цели, «чтобы в случае необходимости уничтожить их одним махом».

8 апреля Минобороны КНР заявило, что Китай в ходе учений отрабатывал окружение Тайваня.