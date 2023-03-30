Глава Еврокомиссии заявила, что Китай хочет установить новый миропорядок с центром в Пекине 30 марта, 13:51 Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущее экономическое процветание и безопасность будут зависеть от отношений ЕС и Китая (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Китай хочет установить новый миропорядок, в центре которого будет Пекин, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Четкая цель Китая — системное изменение международного порядка с Китаем в центре», — сказала она на пресс-конференции перед визитом в Пекин.

Фон дер Ляйен заявила, что отношения Евросоюза с Китаем — одни из самых запутанных и важных. И от того, как ими будут распоряжаться страны, «будет зависеть наше будущее экономическое процветание и национальная безопасность».

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«Мы должны показать, что наша система и ценности обеспечивают процветание и безопасность. И всегда быть готовыми говорить и работать с теми, кто видит мир по-другому», — добавила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что на данный момент отношения Брюсселя и Пекина будут также зависеть от того, как будет меняться сотрудничество Китая с РФ.

«То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской Россией, будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем», — резюмировала она.

20−22 марта лидер Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

30 марта в Минобороны КНР заявили, что военные Китая готовы сотрудничать с российскими, чтобы усилить «стратегические коммуникации и координацию».



