Пекин обещает $1 трлн для США в обмен на экономические уступки (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Китай предлагает США масштабный пакет инвестиций на сумму до триллиона долларов в обмен на снижение пошлин на импортные материалы для китайских заводов, построенных в США. Об этом сообщил Bloomberg .

По данным источников издания, предложения были обсуждены во время торговых переговоров в Мадриде в сентябре, где стороны также договорились про соглашение, позволяющее TikTok продолжать работу в США.

Китай ранее оценивал привлечение $1 триллиона в экономику США, но точный объем инвестиций пока неизвестен.

После переговоров торговый представитель США Джеймсон Грир отметил, что они обсуждали «инвестиционный климат для китайских компаний в США».

Китайский переговорщик Ли Ченган сказал журналистам, что Вашингтон заявил о готовности совместно двигаться к «сокращению барьеров для инвестиций и содействию экономическому сотрудничеству». Позже китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом призвал создать условия для «инвестиций китайских компаний» в США, пишет Bloomberg.

Предложения Китая включают и другие шаги, в частности изменения в позиции США по Тайваню. Они отличаются от переговоров во время первого срока Трампа, которые сосредотачивались на закупке американских товаров, а не на инвестициях на территории США, подлежащих проверкам на национальную безопасность.

В Белом доме пока не комментируют конкретно эти переговоры, подчеркивая, что администрация следит за выполнением КНР нынешних обязательств. Представитель Министерства торговли Китая не ответил на запрос, а представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что надеется на сотрудничество с США по реализации договоренностей, достигнутых лидерами стран, отмечает издание.

По данным Bloomberg, одной из возможных моделей сделки является схема структуры TikTok, где контроль за операциями китайской компании в США остается за американцами.

Для Трампа привлечение крупных инвестиций в США является ключевой частью торговой стратегии второго срока, и он утверждает, что страна уже привлекла $17 триллионов обязательств с начала его каденции. Предложение Китая превышает инвестиции других стран: ЕС планирует привлечь $600 млрд, Япония — $550 млрд, а Южная Корея — около $350 млрд.



Если сделка состоится, китайские компании могут быть вынуждены создавать совместные предприятия с американскими фирмами, сохраняя меньшие пакеты акций, а также лицензировать или продавать технологии новым совместным предприятиям, добавляют в издании.

10 сентября президент Трамп призвал ЕС ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и российского диктатора Владимира Путина.

15 сентября Пекин пригрозил «принять решительные меры», если страны НАТО введут пошлины против Китая из-за закупки российской нефти.