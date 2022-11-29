«Вызов для Си Цзиньпина». В Китае требуют отменить жесткие COVID-ограничения — что известно о десятилетиями невиданных протестах 29 ноября, 12:06 Сюжет В разных городах Китая вспыхнули протесты (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

После почти трех лет бескомпромиссных коронавирусных ограничений в Китае вспыхнули массовые протесты против политики «нулевого ковида» — фактически постоянного локдауна. Однако только этими призывами они не ограничились: люди начали требовать свободы слова и отставки Си Цзиньпина.



В целом социальное недовольство среди жителей Китая нельзя назвать редкостью, а протесты против коронавирусных ограничений были и раньше. В то же время эксперты, опрошенные западными СМИ, говорят, что демонстрации «не похожи на все, что они видели на протяжении десятилетий». Медиа пишут: последний раз такие массовые протесты во главе со студентами были в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине — тогда их жестоко подавили китайские власти. Погибли, по разным данным, от нескольких сотен до 10 тысяч человек.

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НВ рассказывает, что известно о протестах в Китае против строгих COVID-ограничений, начавшихся в стране на прошлой неделе.

Смертельный пожар

Протесты начались после пожара в одной из многоэтажек Урумчи — столицы Синьцзян- Уйгурского автономного района. В прошлый четверг, 24 ноября, там погибли десять человек, еще девять — получили ранения.

Как пишет CNN, вскоре появились видеозаписи инцидента, свидетельствующие о том, что людей не удалось спасти именно из-за карантинных правил: пожарным не удалось добраться до пострадавших, а сами они не смогли покинуть здание из-за ограничений на передвижение. На следующий день местные жители отправились к правительственному зданию и скандировали о прекращении изоляции. Местные власти заявили, что будут поэтапно снимать ограничения, но не обозначили четкие временные рамки, игнорируя протесты.

Жесткий карантин длится в Уручи уже больше 100 дней. Пока остальные страны мира ослабляют ограничения, возвращаясь к прежней жизни, в Китае действует один из самых жестких антиковидных режимов. Политика «нулевого ковида» — попытка предотвратить любое распространение коронавируса, ради чего власти КНР прибегли к ряду «драконовских» мероприятий: целые районы закрывают на жесткие локдауны, а людей массово тестируют на COVID-19. 27 ноября стало пятым подряд днем, когда в стране зафиксировали рекордное количество случаев заболевания — более 40 300 за сутки.

Пожар в Урумчи не первый случай, когда антиковидные ограничения в КНР привели к гибели людей. Так или иначе с ними можно связать десятки других смертей и многочисленные самоубийства, но этот инцидент стал «последней каплей» для общества, пишет The Guardian.

Протесты против ограничений против COVID-19 в университете в Нанкине / Фото: REUTERS

Символ — белый лист

По состоянию на утро 28 ноября CNN насчитал минимум 16 мест на территории Китая, где прошли демонстрации, охватив, в том числе крупнейшие города страны. Количество участников разное — сообщают как о единичных акциях, так и до тысячи людей, вышедших на улицы.

Одни из самых массовых протестов прошли в Шанхае — «финансовом хабе» КНР, где проживает более 26 миллионов человек. Город особенно остро ощущает антиковидную политику китайских властей: в начале года из-за изоляции многие остались без доступа к медицинской помощи, еде и базовым товарам. Еще в апреле в Сети появилось видео, где жители Шанхая требовали от властей предоставить им больше продуктов питания. В знак протеста они выкрикивали, стуча кастрюлями и сковородками по окнам в своих домах. На других кадрах мужчины кричали лозунги, которые звучат сейчас: «Верните мне мою свободу».

В субботу, 26 ноября, сотни людей собрались в Шанхае на Урумчи-роуд, чтобы почтить память погибших во время пожара. Они держали свечи и белые листы бумаги, которые уже назвали символом этих протестов. Говорят, что такая тактика позволяет избежать цензуры или ареста.

Люди держат белые листы бумаги в Пекине, 27 ноября 2022 года / Фото: REUTERS/Thomas Peter

«Белый лист является олицетворением всего того, что мы хотим, но не можем сказать», — объяснил позже Reuters один из участников демонстраций.

Люди скандировали «Нужны права человека, нужна свобода», а некоторые, несмотря на риск попасть в тюрьму за критику власти, требовали отставки главы Китая Си Цзиньпина.

К вечеру 27 ноября массовые демонстрации уже прошли в Пекине, Ухани, Чэнду, Гуанчжоу. На протесты на территории кампусов также вышли студенты десятков университетов, в частности в Пекине и Нанкине. На демонстрациях жители некоторых городов начали сносить ограждения, которыми перекрывали улицы и дороги возле жилых домов — одна из мер в рамках политики «нулевого ковида».

Полицейские в Пекине, 27 ноября 2022 года / Фото: REUTERS/Thomas Peter

О первых столкновениях с полицией и задержаниях в Шанхае сообщили на выходных, а уже в понедельник, 28 ноября, на улицах города, где собирались протестующие, власти установили баррикады. Чтобы не допустить повторения демонстраций, полицию развернули в Пекине и других крупных городах: в столице десятки автомобилей стояли возле центральной станции метро и патрулировали близлежащие кварталы; прохожих постоянно останавливали для проверки документов.

Полиция задерживает людей в Шанхае, 27 ноября 2022 года / Фото: Reuters/via REUTERS

В Шанхае против протестующих полицейские применяли силу, точное количество задержанных неизвестно. Также там был задержан корреспондент BBC, потом его отпустили. Как пишет NYT, в понедельник улицы опустели и осталась неопределенность: «что будет дальше и будет ли вообще». Сейчас все внимание приковано к тому, усилятся ли протесты в течение недели и как отреагируют власти Китая.



Цензура

Кроме отмены ограничений COVID, участники многих протестов требовали демократии, верховенства права, свободы прессы и прекращения цензуры в Интернете. Это называют одной из особенностей демонстраций.

Обсуждения протестов в Сети строго контролируются, в частности, на таких платформах, как китайский сервис для микроблогов Weibo. Однако информация все еще просачивается через более частные каналы, которые тоже подпадают под цензуру государства. Например, через приложение для обмена сообщениями WeChat.

Больше всего сообщений о протестах, включая фото и видео, появляются в запрещенном в Китае Twitter. Однако власти нашли способ, как попытаться скрыть новости — использовали ботов для распространения спама. Когда пользователи в поисковике Шанхай или Пекин, появлялась реклама порно, пишет The Washington Post.

Директор Стэнфордской интернет-обсерватории Алекс Стемос заявил о «первой серьезной неудаче» в попытке остановить вмешательство правительства в работу Twitter, который теперь принадлежит Илону Маску. По его словам, таким образом хотели ограничить доступ к новостям именно для пользователей из других стран; вскоре фото протестов снова можно было увидеть.

ГосСМИ Китая игнорируют демонстрации. На них в материалах только косвенно намекнули, например, написав о «чрезвычайно сложной зиме» из-за «доработки» карантинных ограничений.

«Прямой вызов» для Си

Когда 28 ноября у спикера МИД Китая Чжао Лицзяня спросили, может ли «гнев и разочарование», распространяющиеся по всей стране, заставить Пекин отойти от своей политики «нулевого ковида», тот заявил: «То, что вы упомянули, не отражает того, что действительно произошло». По его словам, Китай придерживается этого подхода и «будет корректировать свою политику, учитывая реалии на местах».

Bloomberg называет протесты против COVID-политики Коммунистической партии «прямым вызовом» для главы КНР Си Цзиньпина, сделавшего ее центральным элементом своего правления, заявив в 2020 году о «народной войне» против коронавируса.

Пока нет никаких признаков, что власти Китая окончательно прибегнут к жесткому подавлению протестов, и, похоже, пока решили разрешить протестующим «выплеснуть свое разочарование», контролируя интернет-коммуникации, что усложняет организацию демонстраций, пишет агентство.

Бывший работник Шанхайского университета политолог Чэнь Даоинь заявил The Guardian, что протесты не стали серьезной угрозой для властей, поскольку «были неорганизованными, нескоординированными и не имели единого голоса». Он считает, что события могут даже «укрепить авторитет» Си Цзиньпина в Компартии: 11 ноября правительство сделало заявление, после которого некоторые правила карантина должны были ослабить, а местных чиновников призвали воздерживаться от неизбирательных ограничений. Так, он может переложить ответственность на них.

В то же время один из собеседников Bloomberg, бывший британский дипломат Чарльз Пертон, считает, что эти события «затмят начало третьего срока Си Цзиньпина, что бы ни произошло».

«Если он будет твердо стоять на своем и использовать силу, а если это не сработает, он будет выглядеть тем, кто склонен допускать ошибки, и разрушит доверие к себе и партии. Это будет усиливаться по мере того, как продолжит страдать экономика», — сказал он.

События в КНР привели к падению на мировых фондовых рынках, а цены на нефть упали до минимума с начала года. В целом политика «нулевого ковида» сказалась на торговле страны, в частности, замедлила рост экспорта — в сентябре показатели были самыми низкими с июня 2020 года.

Протесты в Пекине, 27 ноября 2022 года / Фото: REUTERS/Thomas Peter

Комментируя протесты, в Белом доме заявили, что президенту США Джо Байдену сообщили о них и официальные лица «планируют внимательно за этим следить». Отреагировали лидеры Германии, Британии, а также в ООН, призвав китайские власти не задерживать участников мирных протестов.

«Понятно, что сам китайский народ глубоко недоволен тем, что происходит, теми ограничениями, которые накладывает на него правительство Китая[…] Протесты против китайского правительства редкие, и когда они происходят, я думаю, что мир должен обратить на них внимание, но и правительство КНР должно взять их во внимание», — заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.