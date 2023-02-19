Юань за деньги. Китай быстро разворачивает свою цифровую валюту. Однако действует с осторожностью — The Economist 19 февраля, 10:17 Эксклюзив NV Теоретически, цифровой юань может быть использован для полного отказа от долларовой системы. (Фото:robertohunger/Depositphotos)

Дон Вайнланд, редактор материалов The Economist о бизнесе и финансах Китая, рассказывает, что будет с цифровым юанем в 2023 году, и прогнозирует его дальнейшие перспективы.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Довкола цифрового юаня (e-CNY) — цифрової валюти Центрального банку Китаю — було багато шуму. Починаючи із 2019 року політикам країни довірили очолити революцію у сфері державних цифрових грошей. Приклад Китаю наслідували чимало інших центральних банків. Однак розробка була цілком локальною. Центробанк — Народний банк Китаю (НБК) — практично нічого не сказав про використання цифрової валюти за кордоном. За фактом посадові особи НБК наголосили, що наразі основну увагу зосереджено на застосуванні цифрового юаня в самому Китаї.

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Це не зупинило домислів про його поширення за кордоном. Фахівці з криптовалют і децентралізованих фінансів кажуть, що поширення випробувань на ті ринки, із якими Китай веде активну торгівлю, — це лише питання часу. Вони також припускають, що накладені на Росію санкції можуть прискорити цей процес.