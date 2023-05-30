Китай «ходит по канату» между Россией и Западом, но Путин врет Си Цзиньпину — Зеленский 30 мая, 11:03 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пытается балансировать между Западом и Россией, но диктатор Владимир Путин врет своему союзнику.

Об этом он сказал в интервью южнокорейскому изданию Chosun.

По словам Зеленского, РФ врет даже тем страна, которые «хоть как-то близки к ней и считали Россию честным союзником».

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«Китай пытается ходить по канату где-то „снаружи“, между Западом и Россией. Но что сделал Путин? Разве не объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси через неделю после того, как выступили „против размещения ядерного оружия за пределами территории“ во время встречи с президентом Си Цзиньпином?» — сказал он.

По мнению Зеленского, для Киева «может быть полезной» четкая позиция Пекина по выводу российских войск со всей территории, но сейчас Китай прямо не поддерживает позицию Украины.

«Что касается собственной мирной инициативы Китая, то мы четко дали понять: ценим любые мирные усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь», — добавил глава государства.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».



16−17 мая спецпосланник Ли Хуэй находился с визитом в Украине. Для него провели брифинг, а глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул: Украина не воспринимает никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание войны. Спецпредставитель Китая заявил, что «панацеи от войны нет и надо начать с себя, чтобы накопить взаимное доверие». Также он посетил Россию, Германию, Польшу и Францию.