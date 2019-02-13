Китай анонсировал разработку истребителей шестого поколения
Китайские авиаконструкторы начали разработку истребителей шестого поколения, сообщает Global Times.
По словам главного конструктора Проектно-исследовательского института авиационной техники в Чэнду Ван Хайфэна, истребитель шестого поколения будет построен примерно к 2035 году.
Характеристики истребителя шестого поколения пока точно не определены, но они могут включать в себя:
- дистанционное управления беспилотниками;
- искусственный интеллект;
- более высокий уровень скрытности благодаря аэродинамическому дизайну;
- наличие лазерного или гиперзвукового оружия.
По данным СМИ, США, Великобритания, Россия и Япония также преступили к разработке собственные истребители шестого поколения. Новые истребители, вероятно, появятся в 2030-х или 2040-х годах.
Ранее ВВС КНР начали эксплуатировать истребитель-невидимку пятого поколения Chengdu J-20.
В данный момент большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и лишь США, Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.
Среди них, только США (и их союзники), а также КНР имеют на вооружении самолеты нового поколения. Это F-22 Raptor и F-35 Lightning II и Chengdu J-20.
Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.