Китай анонсировал разработку истребителей шестого поколения Сегодня, 12:57 981 Цей матеріал також доступний українською EPA На фото истребитель пятого поколения ВВС КНР Chengdu J-20 EPA

Китайские авиаконструкторы начали разработку истребителей шестого поколения, сообщает Global Times.

По словам главного конструктора Проектно-исследовательского института авиационной техники в Чэнду Ван Хайфэна, истребитель шестого поколения будет построен примерно к 2035 году.

Характеристики истребителя шестого поколения пока точно не определены, но они могут включать в себя:

дистанционное управления беспилотниками;

искусственный интеллект;

более высокий уровень скрытности благодаря аэродинамическому дизайну;

наличие лазерного или гиперзвукового оружия.

По данным СМИ, США, Великобритания, Россия и Япония также преступили к разработке собственные истребители шестого поколения. Новые истребители, вероятно, появятся в 2030-х или 2040-х годах.

Ранее ВВС КНР начали эксплуатировать истребитель-невидимку пятого поколения Chengdu J-20.

В данный момент большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и лишь США, Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.

Среди них, только США (и их союзники), а также КНР имеют на вооружении самолеты нового поколения. Это F-22 Raptor и F-35 Lightning II и Chengdu J-20.

Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.