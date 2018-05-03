Китайские военные применяют лазеры против пилотов ВВС США - WSJ

Китайские военные используют мощный лазер против летного экипажа ВВС США над восточноафриканским государством Джибути, где расположена первая китайская зарубежная база, заявили источники The Wall Street Journal в Пентагоне.

"Эти инциденты неудивительны, поскольку они представляют собой действие, не связанное с войной, но указывают на грубую, преднамеренную небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм", - заявил бывший полковник Тихоокеанского командования ВВС США Трей Микс.

По его словам, попытки китайских военных ослепить американских пилотов следует рассматривать как "враждебный акт".

Ни в посольстве КНР в Вашингтоне, ни Министерство обороны Китая не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию. По словам источников, знакомых с этим вопросом, китайские чиновники неоднократно жаловались на полеты иностранных военных разведывательных самолетов над военной базой Китая в Джибути.

Напомним, что Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Республике Джибути, расположенной на Африканском Роге, в 2017 году.