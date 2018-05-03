Китайские военные применяют лазеры против пилотов ВВС США - WSJ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Китайские военные используют мощный лазер против летного экипажа ВВС США над восточноафриканским государством Джибути, где расположена первая китайская зарубежная база, заявили источники The Wall Street Journal в Пентагоне.

"Эти инциденты неудивительны, поскольку они представляют собой действие, не связанное с войной, но указывают на грубую, преднамеренную небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм", - заявил бывший полковник Тихоокеанского командования ВВС США Трей Микс.

По его словам, попытки китайских военных ослепить американских пилотов следует рассматривать как "враждебный акт".

Ни в посольстве КНР в Вашингтоне, ни Министерство обороны Китая не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию. По словам источников, знакомых с этим вопросом, китайские чиновники неоднократно жаловались на полеты иностранных военных разведывательных самолетов над военной базой Китая в Джибути.

Напомним, что Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Республике Джибути, расположенной на Африканском Роге, в 2017 году.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове