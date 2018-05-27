27 мая 2018, воскресенье

Китай выразил протест из-за "вторжения" США в Южно-Китайском море

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море (иллюстративное фото)

Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море (иллюстративное фото)

Министерство обороны Китая называло "провокацией" очередные маневры кораблей ВМС США возле спорных островов в Южно-Китайском море, на которые претендует Пекин и соседние страны.

Как сообщает The Guardian, Пекин считает, что действия США являются серьезным нарушением территориального суверенитета Китая.

"Американские военные корабли вошли в территориальные воды Китая без разрешения", - говорится в заявлении министерства.

В связи с инцидентом вооруженные силы Китая направили авиацию и корабли, чтобы предупредить американские корабли о необходимости покинуть эти воды.

Напомним, что 27 мая эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam прошли около Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Это произошло после того, как Пентагон отменил приглашение для Китая в участии в морских учениях RIMPAC-2018 из-за "продолжающейся милитаризации" Пекина в Южно-Китайском море.

В частности, Китай развернул противокорабельные ракеты, ракеты класса земля-воздух и передатчики радиоэлектронных помех в районе спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море.

Помимо Китая, на спорные участки акватории Южно-Китайского моря претендуют Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Тайвань.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове