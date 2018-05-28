28 мая 2018, понедельник

Китай всколыхнуло землетрясение мощностью 5,7 баллов

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Землетрясение произошло в провинции Цзилинь в городе Сунъюань

Землетрясение произошло в провинции Цзилинь в городе Сунъюань

На северо-востоке Китая зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, передает Xinhua со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в провинции Цзилинь в городе Сунъюань.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:50 по пекинскому времени (20:50 по Киеву). 

О разрушениях и жертвах не сообщается.

Напомним, в четверг, 11 мая, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе произошло землетрясение магнитудой 5,5. В результате землетрясения на северо-западе Китая по предварительным данным погибли восемь человек, еще 11 получили травмы.

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