Китай всколыхнуло землетрясение мощностью 5,7 баллов

На северо-востоке Китая зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, передает Xinhua со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
Землетрясение произошло в провинции Цзилинь в городе Сунъюань.
Подземные толчки были зафиксированы в 01:50 по пекинскому времени (20:50 по Киеву).
О разрушениях и жертвах не сообщается.
Напомним, в четверг, 11 мая, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе произошло землетрясение магнитудой 5,5. В результате землетрясения на северо-западе Китая по предварительным данным погибли восемь человек, еще 11 получили травмы.
Комментарии
Правила комментирования