Китай угрожает Канаде негативными последствиями за экстрадицию финдиректора Huawei в США Сегодня, 11:47 111 Цей матеріал також доступний українською Финансовый директор компании Huawei Мэн Ванчжоу

Министерство иностранных дел Китая потребовало у посла Канады в Пекине немедленно прекратить преследование финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу.

Об этом сообщает South China morning post.

В МИД Китая заявили, что Канада "наносит ущерб чувствам китайского народа", когда преследует и собирается выдавать в США директора лучшей компании Китая. Это "чревато последствиями", в первую очередь, для самой Канады, отметили в китайском дипломатическом ведомстве.

Напомним, финансового директора и дочерь основателя китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу задержали в рамках расследования схемы использования глобальной банковской системы для обхода американских санкций против Ирана.

Ранее сообщалось, что в Канаде задержали Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.