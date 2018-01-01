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Китай угрожает Канаде негативными последствиями за экстрадицию финдиректора Huawei в США

Сегодня, 11:47
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Финансовый директор компании Huawei Мэн Ванчжоу

Министерство иностранных дел Китая потребовало у посла Канады в Пекине немедленно прекратить преследование  финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу.

Об этом сообщает South China morning post.

В МИД  Китая заявили, что Канада "наносит ущерб чувствам китайского народа", когда преследует и собирается выдавать в США директора лучшей компании Китая. Это "чревато последствиями", в первую очередь, для самой Канады, отметили в китайском дипломатическом ведомстве.

Напомним, финансового директора и дочерь основателя китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу задержали в рамках расследования схемы использования глобальной банковской системы для обхода американских санкций против Ирана.

Ранее сообщалось,  что в Канаде задержали  Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Теги:   Huawei Экстрадиция

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