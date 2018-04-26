Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету, способную поражать крупные корабли

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Dongfeng-26
Фото: IceUnshattered/Wikipedia

Dongfeng-26

Минобороны Китая приняло на вооружение баллистическую ракету Dongfeng-26, способную нести ядерную боеголовку, сообщает Xinhua.

Ракеты среднего и дальнего радиуса действия предназначены для поражения целей на суше, а также крупных объектов на море. Dongfeng-26 может оснащаться в том числе и ядерными боеголовками.

"Китай не изменил свою оборонительную ядерную стратегию и политику  неиспользования первым ядерного оружия", - заявили в Минобороны КНР.  

По мнению китайских военных обозревателей, принятие на вооружение ракеты является предупреждением Республике Китай (Тайвань) и США, которые усиливают свою военно-морскую группировку в районе острова Тайвань.  

В то же время, на фоне усиления позиций ВМС Китая в Тихоокеанском регионе, Япония изучает возможность постройки первого со времен Второй мировой войны авианосца.

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